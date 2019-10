E’ la domanda che fa ogni investigatore al medico legale arrivando sulla scena dal crimine. Da Jessica Fletcher a Montalbano, sapere a che ora è morta la vittima è il primo passo di ogni indagine. In medicina legale poi, questo parametro è di cruciale importanza nella investigazione criminale e nel processo penale. Infatti, in base al tempo della morte possono essere escluse ipotesi investigative o, in sede di giudizio, può essere confermata o esclusa la presenza di un imputato sulla scena del crimine. Ora un nuovo metodo messo a punto dall’università di Verona consente di calcolare con notevole accuratezza l’ora del decesso senza utilizzare strumentazione costosa e ingombrante, analizzando la concentrazione della molecola ammonio nell’umor vitreo ovvero un fluido trasparente che riempie l’occhio umano.

