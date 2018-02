Cresce l’interesse di Apple verso i visori AR e VR, con l’azienda pronta ad investire 10.6 milioni di dollari insieme a LG e Valve per finanziari i nuovi progetti della eMagin.

La eMagin è un’azienda specializzata nella produzione di display OLED di piccole dimensioni, perfetti per un’implementazione in visori VR e AR. A quanto pare, Apple, LG e Valve sono pronte ad investire 10.6 milioni di dollari per portare avanti una serie di lavori legati proprio a questa tipologia di visori.

La eMagin ha già realizzato diversi prodotti consumer, oltre a dispositivi per uso medico e militare. Ora, l’azienda vuole puntare sui display OLED per visori AR e VR, partendo anche da questo piccolo ma importante (considerate le aziende che ci sono dietro…) investimento.

La tecnologia implementata dalla eMagin può essere utilizzata in qualsiasi tipologia di visore AR o VR ed è in grado di offrire un’immagine più nitida e naturale, fino a 2.500 pixel per pollice (l’iPhone X offre 458 ppi). Questo fa capire come mai aziende come Apple e LG sono interessate ad investire nella eMagin.

Tim Cook ha sempre affermato che la tecnologia VR non interessa Apple, ma da tempo si parla di un possibile visore AR. Sarà eMagin il partner principale?