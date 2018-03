La rete è sempre pronta a dare sfoggio di fantasia immaginando quelli che potrebbero essere i sistemi operativi del futuro. Dopo un interessante concept di macOS 11 eccone uno altretanto interessante riferito ad iOS 12.

Apple ha promesso di dedicare gran parte degli sforzi per offrire una maggiore stabilità e sicurezza del suo sistema operativo ma di sicuro non mancheranno nuove ed interessanti funzioni migliorative sulla prossima release di iOS. Questo nuovo concept integra di fatto molte di quelle che sono le feature richieste a gran voce dall’utenza negli ultimi mesi dalle quali ci auguriamo che Apple prenda spunto.

Ecco delle novità più interessanti proposte dai ragazzi di iOS News And More. Per l’elenco completo vi suggeriamo di utilizzare il precedente link con tutte le idee pensate per il prossimo sistema operativo mobile di Apple.

Nuova schermata Home

Con iOS 12 Apple potrebbe apportare nuove modifiche alla schermata home, snellendo ulteriormente l’interfaccia e così da rendere ancor più fluido il sistema operativo. Nel concept in oggetto vengono anche rimosse le etichette poste sotto le varie applicazioni anche se non è oggettivamente molto chiaro in quale modo tale modifica dovrebbe aiutare a rendere più chiara e semplice la home screen.

Dark Mode

La modalità ‘Dark‘ è un tormentone che ogni anno torna a far parlare di se tra gli utenti e con l’introduzione del display OLED su iPhone X era ovvio che tale modalità tornasse sotto i riflettori. Al di la di un mero gusto estetico, è innegabile che la Dark Mode porterebbe benefici anche sotto l’aspetto dell’autonomia; ricordiamo infatti che quando si parla di display OLED ogni pixel nero corrisponde ad un pixel spento ed ecco il motivo per cui l’introduzione di tale modalità sarebbe un ulteriore toccasana per la batteria dello smartphone.

Nuovo pannello notifiche

Con iOS 11 una delle principali critiche mosse ad Apple riguarda proprio la gestione delle notifiche, resa davvero confusionaria sull’attuale major release del sistema operativo. Troppe notifiche sparse e poco comprensibili richiedono sicuramente da Apple una revisione approfondita, attesa anche dai creatori che concept in oggetto.

Nuova lockscreen

Apple ha spesso rivisto la sua lockscreen introducendo nuove funzioni; in questo concept di iOS 12 si va quindi nuovamente a rivedere l’aspetto della lockscreen, con un render che di fatto vede l’introduzione di diversi widget come quello del meteo (ma non solo).

Modalità ospite

Ecco un’altra delle funzioni spesso richieste a gran voce dagli utenti. Con la modalità ospite immaginata in questo concept si potrebbe andare a definire un nuovo utente assegnando ad esso la possibilità di accedere o meno a determinate applicazioni. Sarebbe di sicuro una funzionalità utile anche ai fini della sicurezza, con uno smartphone comunque accessibile anche da terzi in caso di emergenza ma che di fatto oscurerà le informazioni personali così da preservare la privacy del proprietario.

Nuova fotocamera

Anche la fotocamera potrebbe subire un deciso restyling. Ecco come la immaginano i creatori di questo concept, ovvero con una nuova interfaccia ma sopratutto una vasta gamma di controlli che includono anche la possibilità di scegliere risoluzione e framerate dei video senza necessariamente dover armeggiare tra le impostazioni di iOS.

Tante idee insomma che potrebbero ovviamente anche diventare uno spunto per la stessa Apple in vista del futuro major update che arriverà nel corso dell’autunno come sempre e che si spera possa portare benefici sopratutto in termini di stabilità e sicurezza, fattori spesso venuti a mancare con l’attuale iOS 11.

E voi come trovate questo concept? Vi piacerebbero tutte queste funzioni oppure ne avete altre da suggerire? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.