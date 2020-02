Liberato, We Come from Napoli: il nuovo singolo del rapper senza volto con 3D dei Massive Attack.

Liberato torna a far parlare di sé. E non solo per aver raddoppiato il concerto di Milano al Forum di Assago. L’artista dall’identità segreta ha infatti pubblicato anche un nuovo brano e in collaborazione con un grande artista del trip hop internazionale: stiamo parlando di We Come from Napoli con 3D dei Massive Attack.

Andiamo ad ascoltare insieme questo connubio di sonorità partenopee e britanniche, frutto del lavoro dell’artista senza volto nella colonna sonora del film Ultras.

Liberato: We Come from Napoli con 3D dei Massive Attack

Il nuovo brano di Liberato, come detto, è in collaborazione con 3D, ovvero Robert del Naja, cantante e musicista dei Massive Attack, leggendaria formazione trip hop britannica.

Cosa accomuna Robert e Liberato? Entrambi sono partenopei di origini e sangue. Del Naja è infatti proveniente da una famiglia di origine campana e non ha mai nascosto di tifare Napoli. Quale miglior modo per dimostrarlo se non partecipando alla colonna sonora del film Ultras del regista Francesco Lettieri?

Ecco il nuovo brano We Come from Napoli:

Liberato a Milano

Come già annunciato alcuni mesi fa, Liberato è pronto a conquistare anche Milano. Tutti si ricorderanno infatti una delle sue ultime clamorose iniziative, quando consegnò delle pizze a domicilio ai principali giornali italiani per promuovere il suo concerto al Forum del 25 aprile.

Un concerto che ha subito avuto un successo straordinario. Ecco perché negli ultimi giorni è stato annunciato il raddoppio, con una replica immediata il 26 aprile. A conferma di quanto l’artista dall’identità segreta continui a riscuotere successo.



