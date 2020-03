Una buona notizia per i fan di Alice Cooper: dopo la cancellazione del tour, il cantante ha annunciato di aver quasi concluso il suo nuovo album.

Alice Cooper sta dando gli ultimi ritocchi al suo nuovo album dopo essere stato costretto ad annullare il suo tour europeo a causa del Coronavirus. L’artista ha anche posticipato il suo prossimo tour di primavera in Nord America.

“Anche se la nostra direzione sta lavorando per riprogrammare gli spettacoli posticipati, finirò di lavorare sul mio prossimo album, che è quasi concluso“, dice a Rolling Stone via e-mail.

“Almeno ora non effettuerò sessioni di registrazione vocali nei giorni di riposo, tra uno spettacolo e l’altro. Non mi piace avere molto tempo libero, come già sa chi vede il mio programma, ma un po’ di tempo in più a casa può essere energizzante“, ha sottolineato.

Non solo: il controverso artista, inoltre, ha dovuto rimandare anche quello nordamericano – previsto in primavera – intitolato Ol ‘Black Eyes Is Back, che avrebbe dovuto essere lanciato a fine marzo.

La scorsa settimana Alice Cooper era pronto per dirigersi in Germania, per il tour che avrebbe presentato anche i Cheap Trick. Quando ha saputo che il paese stava iniziando a vietare incontri di oltre 1.000 persone a causa del COVID-19, ha fatto marcia indietro.

La visita è stata annullata e lui e il suo team sono dovuti immediatamente tornare a casa dopo che gli Stati Uniti avevano interrotto i voli da e verso l’Europa.

“A causa delle attuali preoccupazioni in merito a COVID-19, la salute e la sicurezza dei nostri fan, il personale dei locali locali, nonché la salute e la sicurezza della nostra band e del nostro equipaggio, sono della massima priorità“.

Le informazioni relative ai biglietti acquistati in precedenza e ai pacchetti VIP saranno sarà presto disponibili su alicecooper.com.

Si consiglia a coloro che hanno i biglietti di conservarli, poiché potrebbero essere validi per gli spettacoli che saranno riprogrammati.



