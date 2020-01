Umberto Tozzi, nuovo album: le dichiarazioni del cantante torinese sui suoi prossimi progetti e sulla morte dell’ex compagna Serafina Scialò.

Umberto Tozzi è tornato a parlare. Il noto cantautore torinese ha rivelato alcuni dei suoi prossimi progetti musicali e non in un’intervista al Corriere della Sera. Intervista che ha preso le mosse dalla scomparsa improvvisa della sua ex compagna Serafina Scialò, ma che è presto virata sull’aspetto musicale della sua vita.

Ecco le dichiarazioni più importanti della voce di Ti amo, pronto a partire nei prossimi mesi per un tour nei teatri con l’amico Raf.

Umberto Tozzi: nuovo album

A cinque anni da Ma che spettacolo, Tozzi potrebbe nel 2020 rilasciare un nuovo album di inediti. Sta infatti già registrando nuove canzoni in uno studio a Montecarlo: “Sono concentrato sul nuovo disco. Finalmente un album di canzoni nuove, dieci brani“.

Prima però concluderà la sua parentesi insieme all’amico Raf, con un nuovo tour congiunto che stavolta li porterà nei teatri, da Bologna a Roma, passando per Firenze, Bergamo, Napoli, Bari, Torino, Milano, Genova e Bassano. Dopo di che, ciascuno riprenderà la propria strada, ha assicurato il cantautore torinese.

Di seguito il video di Come una danza:

Umberto Tozzi: morta l’ex compagna Serafina Scialò

L’intervista era però partita dalla scomparsa improvvisa di Serafina Scialò, la sua ex compagna ritrovata senza vita nella sua casa di Udine. Al riguardo Umberto non ha voluto esprimere commenti, chiarendo comunque che non sono mai stati sposati e che lei lo aveva mandato sul lastrico alla fine del loro rapporto. Tuttavia, non ha mai voluto muovere azioni legali contro di lei.

Le sue uniche parole sono state infatti queste: “L’ho perdonata per tutto il male che ha fatto a me e a nostro figlio“.