Céline Dion, Courage: in arrivo un nuovo album della cantante canadese, che sta organizzando anche un tour a circa 10 anni di distanza dall’ultimo.

Céline Dion sta per tornare attivamente nel mondo della musica, con un nuovo album e un tour. Lo ha annunciato la stessa straordinaria cantante canadese durante una serata a Los Angeles, con un concerto speciale e un evento live su Facebook.

Durante l’esibizione, infatti, l’artista ha risposto alle domande dei fan e, tra le tante curiosità (ha ad esempio ammesso che in questo periodo ascolta molto Sia), ha parlato anche del suo nuovo disco, in arrivo il prossimo autunno con il titolo Courage.

Céline Dion, Courage: i dettagli sul nuovo album

L’artista ha fornito qualche dettaglio su questo ultimo e attesissimo disco. Il titolo è un riferimento alla capacità di reggere alle difficoltà della vita, di affrontarle a testa alta e senza arrendersi mai. Un tema a lei molto caro in questi ultimi anni, che l’hanno vista perdere il grande amore della sua vita, il marito René, scomparso per un tumore nel 2016.

Céline al riguardo ha raccontato: “Tutti noi attraversiamo molte situazioni nel corso della vita. Io credo di averne viste tante. Ma la vita mi ha dato gli strumenti per trovare il coraggio necessario ad affrontarle“.

Celine Dion

Nuovo album e tour in arrivo

Dopo aver spiegato che con il suo nuovo lavoro esplorerà musicalmente nuovi generi (ma ha scherzato affermando che non si sta dando all’heavy metal), la cantante ha detto che la sua più grande difficoltà in questo momento è scegliere quali canzoni inserire nell’album, visto che ne ha circa 48 e l’etichetta ne vuole solo 12.

Oltre al nuovo album, il 17esimo della sua carriera, la cantante ha comunque annunciato anche un nuovo tour mondiale, il Courage World Tour, che partirà il 18 settembre dal Québec. Per ora non si è parlato di date in Europa, ma è probabile che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Di seguito Encore un soir, la title track dell’ultimo album del 2016: