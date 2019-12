Nine Inch Nails in tour nel 2020: la band di Trent Reznor ha annunciato l’arrivo di un nuovo album.

I Nine Inch Nails hanno rivelato che stanno organizzando un nuovo tour e che sono in procinto di registrare nuova musica per il 2020. Dall’ultimo disco Bad Witch – datato 2018 – Trent Reznor e Atticus Ross sono stati impegnati su altri progetti, riguardanti colonne sonore.

In una nuova intervista, però, è stato rivelato che la band intende girare e lavorare su un nuovo album per l’anno prossimo, anche se – al momento – non ci sono ulteriori dettagli sui piani futuri del gruppo.

Nine Inch Nails: tour e nuovo album per il 2020

Durante un’intervista a Revolver con Reznor e Ross, questi ultimi hanno detto: “I Nine Inch Nails non si sono dimenticati. Nel 2020, Reznor e Ross hanno in programma di riportare il gruppo in tournée, nonché di registrare nuova musica“.

I Nine Inch Nails sono andati in tournée per l’ultima volta nel 2018, per l’uscita dell’album sperimentale, Bad Witch, della durata di mezz’ora, il più breve album dei NIN.

Reznor e Ross sono stati impegnati nel comporre musica per colonne sonore di recente. Hanno realizzato la colonna sonora per Watchmen, con una parte del terzo volume che descrive, in dettaglio, una storia alternativa immaginaria della band in cui Reznor è scomparso nel 1995.

La coppia ha anche composto colonne sonore per il nuovo film di Trey Edward Shults, Waves, che uscirà a gennaio, oltre al thriller The Woman In The Window, in uscita il prossimo maggio, con Amy Adams e Gary Oldman.

Di seguito, il video di Hurt:

Nine Inch Nails, lavoro sulle colonne sonore dei film

Trent Reznor e Atticus Ross dei NIN, in lizza per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, hanno collaborato alla realizzazione di otto colonne sonore di film, due colonne sonore TV e agli ultimi sei album dei NIN, una collaborazione di 15 anni che unisce atmosfera e melodia.

Hanno vinto un Oscar, un Golden Globe, un Grammy e un Country Music Association Award. I due potrebbero crogiolarsi nel loro successo; invece, sono più occupati che mai.



