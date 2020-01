Bruce Springsteen è tornato in studio per registrare un nuovo album con la E Street Band.

Grandi notizie per i fan di Bruce Springsteen. Pare, infatti, che il Boss sia ritornato in studio per registrare un nuovo album con la E Street Band. È quanto si apprende direttamente dalla rete e, più precisamente dall’account ufficiale del produttore Ron Aiello.

Quest’ultimo – che si è già occupato di Western Stars, lavoro discografico di grande successo, tramutato anche in film – ha postato una storia in cui utilizza la seguente frase: “You guys rocker too hard“.

Intanto, il Boss raggiunge un altro apprezzabile risultato: Western Stars si è classificato come l’album americano più apprezzato nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi.

Bruce Springsteen a lavoro su un nuovo album con la E Street Band

Il cantautore, di recente, ha pubblicato Western Stars, un album molto apprezzato negli ultimi 12 mesi, tanto da essere considerato il lavoro discografico a stelle e strisce più amato nel Regno Unito. Un altro bel colpo per l’artista che, potremmo dire, non ne sbaglia una!

Di seguito, il video di Wester Stars:

Bruce Springsteen, il Regno Unito ama Western Stars



Western Stars di Bruce Springsteen è stato considerato – dalla Official Charts Company – come il più grande album americano nel Regno Unito dell’anno.

Il 30 gennaio si riuniranno i principali nomi della scena musicale americana nella zona est di Londra per celebrare la più grande serata dell’anno, gli UK Americana Awards 2020, che si terranno quest’anno al Troxy di Londra.

Western Stars, dunque, conquista il primo posto con stile. L’album cinematografico influenzato dalla musica pop della California meridionale degli anni ’70, tra cui artisti come Burt Bacharach e Glen Campbell, ha riscosso un notevole successo nel Regno Unito dalla sua uscita dell’estate 2019.