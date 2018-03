Apple ha presentato un nuovo brevetto dedicato ancora una volta ai visori VR e AR, con tanto di caratteristiche tecniche.

Il visore brevettato da Apple monta un display a LED e consente all’utente di vivere esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata. Il visore offre una serie di modalità a scansione multipla, con circuiti interni del display che regolano ogni singoli pixel del pannello LED per mostrare le immagini all’utente.

Il brevetto menziona anche la possibilità che il driver di scansione del display esegua la scansione di righe disabilitate nella modalità di scansione, anche se queste non emettono luce visibile. Il visore è pensato sia per l’utilizzo in VR che in AR. Inoltre, Apple ha pensato anche ad una serie di soluzioni per ridurre al minimo la chinetosi.

Secondo alcuni rumor, Apple potrebbe lanciare il suo visore VR/AR nel 2020.