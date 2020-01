Vinili, le nuove uscite: le proposte più interessanti della settimana nel mercato del vinile.

Le nuove uscite tra i vinili di questa settimana sono interessanti e intriganti, perfette per i collezionisti. Da qualche anno a questa parte il mercato del vinile è tornato ad essere importante per gli amanti della musica, e l’industria ha stabilito come giorno per le nuove uscite convenzionalmente il venerdì.

Andiamo a scoprire quali sono le migliori uscite della settimana, quelle più intriganti da non perdere per un collezionista esperto o per un novizio.

Vinili: le nuove uscite

Segnaliamo alcune delle migliori uscite del 31 gennaio 2020 nel mercato dei vinili.

Doppia uscita per i Calibro 35, che pubblicano il singolo Stan Lee / Stan Lee Instrumental e contemporaneamente il nuovo album Momentum, il settimo della loro carriera, entrambi per la Record Kicks.

Per gli amanti della musica metal segnaliamo delle ex sorprese dell’Eurovision Song Contest, i Lordi, che tornano Killection per Afm Records.

Ma ce n’è anche per gli amanti del pop: il 31 è il giorno del primo album solista di Louis Tomlinson, Walls, per la Arista.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/dischi-in-vinile-archivio-shopping-945396/

Vinili: le migliori ristampe

Due interessanti ristampe riguardano Alberto Fortis. In particolare escono per la Universal Italy La grande grotta e Fragole infinite, terzo e quarto album nella carriera del cantautore di Domodossola.

Per gli amanti del metal anni Ottanta, la Deadline Music ripubblica Solitary, il secondo lavoro solista di Don Dokken, datato 2008.

Ce n’è anche per gli appassionati di Elvis: Sony Legacy riporta sul mercato 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong: Elvis’ Gold Records, Volume 2.

Per la Spikerot Records arriva invece la ristampa della colonna sonora de I Cannibali, firmata da Ennio Morricone.

Un grande pezzo di storia torna poi alla vita con Mobile Fidelity: In-A-Gadda-Da-Vida degli Iron Butterfly. E rimanendo in tema di rock psichedelico, per Real Gone Music abbiamo Woodstock Sunday August 17, 1969 Limited Violet Edition dei Jefferson Airplane.

Torniamo in Italia con Loredana Bertè: per Vinylmagic riesce il suo secondo album, Normale o super, datato 1976.

In ambito jazz Mobile Fidelity ci propone invece un grande classico del 1959 di Miles Davis, Porgy & Bess. Facendo un salto verso anni più recenti, esce anche per BMG la ristampa di Something Else, l’ultimo album dei Cranberries con Dolores ancora in vita, datato 2017.

Chiudiamo con un’altra grande proposta di Mobile Fidelity: torna sul mercato uno dei capolavori degli Yes, Fragile. Ecco la loro Roundabout:

