Nuove accuse per Asia

(Fotogramma)

Nuove accuse nei confronti di Asia Argento, finita al centro delle polemiche dopo che il giovane attore e musicista rock Jimmy Bennett ha detto di essere stato aggredito sessualmente da lei quando era ancora minorenne. Questa volta a scagliarsi contro la regista italiana – riferisce il ‘Daily Mail’ – è il comico inglese nonché suo ex amico Jeff Leach. Leach, in un podcast del programma ‘Legion of Skansen’ andato in onda nel giugno scorso ma rilanciato ieri dal sito britannico, ha criticato alcuni filmati che Asia gli avrebbe inviato anni prima su Snapchat considerandoli inopportuni. L’attrice, che all’epoca dei fatti aveva appena divorziato da Michele Civetta, gli avrebbe mandato dei video in topless pur sapendo che il suo amico fosse in compagnia della sua fidanzata.

“Lei sapeva che ero con la mia ragazza e che noi eravamo amici ma mi mandava quei filmati”, ha lamentato lui, raccontando di averle chiesto di smettere. Ma lei avrebbe reagito male alla richiesta, spiegando di mandare “foto e video in cui compare nuda a tutti i suoi amici perché loro sanno che non c’è niente di sessuale“. Durante il suo intervento Leach ha anche commentato le accuse di molestie mosse da Asia nei confronti del produttore Harvey Weinstein. “Non sto dicendo che non sia stata aggredita o ferita da persone cattive” ma forse non è una delle “portavoci migliori”, ha sostenuto il comico, sottolineando stizzito: “Penso all’ironia di qualcuno che si lamenta per aver ricevuto attenzioni sessuali non richieste e che poi fa la stessa, identica, cosa“.