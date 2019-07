Una nuova tecnica chirurgica per trattare la sindrome di Brugada – malattia genetica che può causare aritmie ventricolari che portano all’arresto cardiaco – è stata messa a punto alla Clinica Mediterranea di Napoli. “Questa tecnica è il frutto della collaborazione forte che si è creata fra elettrofisiologi, cardiochirurghi ed emodinamisti e che ci ha portati a realizzare uno dei centri mondiali più importanti per la terapia ibrida della fibrillazione atriale. Grazie all’esperienza maturata in questo ambito – spiega Giuseppe De Martino, responsabile dell’Unità per la cura delle aritmie e dello scompenso cardiaco della Clinica Mediterranea di Napoli – abbiamo applicato la tecnica anche all’ablazione del Brugada. Effettuiamo un taglio di 3 centimetri attraverso il quale accediamo chirurgicamente al pericardio e quindi senza alcun rischio”.

Fonte