Ancora antisemitismo a Bologna. Una stella di David e la parola ‘Juden’ sono state tracciate vicino a un portone, e poco lontano, su una colonna, una croce celtica e la frase: ‘Guerra ai nemici della mia terra’. Le scritte sono comparse in via Piella, in pieno centro storico, accanto a un Barber Shop e sarebbero state vergate circa una settimana fa.

La Digos, in mattinata, ha svolto un sopralluogo in via Piella e ha fatto partire degli accertamenti. Sdegno sui social. “Questi geni hanno macchiato della loro imbecillità una delle strade più caratteristiche di Bologna”, denuncia l’avvocato Cathy La Torre, storica attivista per i diritti ed ex consigliera comunale, postando la foto sulla sua pagina Facebook.

Fonte