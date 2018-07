Nuova operazione "Alto impatto": controlli a tappeto in tutta Italia su automobilisti

La polizia stradale non molla e continua con le operazioni che in gergo si chiamano “alto impatto”: ossia si manda in campo tutta la potenza di fuoco disponibile per stroncare di volta in volta un punto critico dell’illegalità al volante. Il tutto sulle principali arterie autostradali, in punti strategici e sensibili d’Italia per la prevenzione degli incidenti.

Stavolta – è la quinta ad alto impatto – l’operazione è stata chiamata “Legality for road Safety” e ha messo sotto torchio la rete autostradale di ben 10 provincie in 5 regioni coinvolgendo, al nord, Lombardia ed Emilia Romagna, e, al centro-sud della penisola, Toscana Lazio e Umbria nonché Puglia.

Tutto di notte per verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti. E, per la prima volta è scesa in campo anche una futuribile tecnologia – sull’A1, alle porte della Capitale – un laboratorio mobile per l’accertamento dello stato di alterazione per gli stupefacenti che ha consentito, direttamente su strada, l’effettuazione di analisi sui liquidi biologici con tecnologia a diretta valenza medico legale e strumentazione in Gascromatografia. Per attuarlo – in collaborazione con Anas e Società Autostrade – è stato relizzato un colossale posto di blocco con deviazione totale dei veicoli controllati in una stazione di servizio. Roba da film americano.

Le forze in campo infatti sono state da record: in una sola nottata in azione 135 equipaggi della Polizia Stradale e delle Questure nonché 11 Medici della Polizia di Stato con l’impiego di unità cinofile addestrate a fiutare la presenza di sostanze stupefacenti.

Il risultato, manco a dirlo, una strage di patenti: nell’operazione sono stati controllati complessivamente 1.632 soggetti e 1.257. Le violazioni amministrative e penali al Codice della Strada e leggi complementari sono state complessivamente 306.

Tra i comportamenti più pericolosi rilevati: 90 violazioni dell’art. 186 C.d.S. (guida in stato di alterazione a seguito di assunzione di sostanze alcooliche); 11 violazioni dell’art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti); 4 violazioni dell’art. 193 C.d.S. (guida di veicolo privo di copertura assicurativa); 17 violazioni dell’art. 80/14° C.d.S. (veicolo privo della revisione).

Sono state ritirate 19 carte di circolazione, 97 patenti di guida, nonché sequestrati 15 veicoli. Al termine delle operazioni sono state deferite all’A.G. 53 persone.

Appuntamento alla prossima puntata: è già in cantiere – per garantire la massima sicurezza delle persone che si metteranno in viaggio in questo periodo estivo – una nuova operazione ad alto impatto. Località, modalità operative e oggetto dei controlli, ovviamente top secret.