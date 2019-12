Settimana difficile per Diletta Leotta che ha commesso due gaffe che non le sono state perdonate dal popolo del web. La prima, quella più clamorosa, riguarda la presentazione del calciatore Handanovic al Gran Galà del Calcio. “Per te è un’emozione essere per la prima volta qui sul palco“, aveva dichiarato ingenuamente. Un errore che lo stesso calciatore le aveva sottolineato: “È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso”.

La seconda invece riguarda il commento a caldo della partita Lazio-Juventus che ha visto la prima squadra trionfare sui bianconeri. Per l’occasione all’Olimpico hanno messo a tutto volume i Giardini di Marzo di Lucio Battisti, che la Leotta ha attribuito ad Antonello Venditti, grande fan della Roma e non certo della Lazio.

A commentare l’errore è stata anche Paola Ferrari che – ovviamente – non si è lasciata scappare un’occasione così ghiotta per prendere un po’ in giro la sua rivale. “Pronta per Sanremo“.

La amo.

Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.”

Le basi, le basi proprio.#LazioJuve pic.twitter.com/e4rDI4gGHk — Dioniso🍷 (@1Dioniso) December 7, 2019