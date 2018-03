Nuova era per i farmaci, biologici griffati come biogenerici

CON UNA presa di posizione storica, l’Aifa, agenzia italiana del farmaco, apre ai biosimilari e così rende possibile un risparmio per il sistema sanitario di almeno 2 milardi in cinque anni. Spesa più bassa significa anche possibilità di trattare un maggior numero di malati, visto che come dice una ricerca commissionata dall’Italia biosimilar group ci sono 200mila pazienti che non hanno accesso alle cure biologiche.

• COSA SONO

I biosimilari sono medicinali che vengono messi in commercio via via che i biologici perdono il brevetto, quindi sono una specie di “super generici” (anche se i produttori preferiscono chiamare questi ultimi equivalenti”). Super perché si parla di farmaci tecnologicamente avanzati costosi e complessi da produrre e destinati a malattie serie, come quelle reumatiche o i tumori. Vista la loro natura, appunto biologica, non possono però essere considerati identici ma “elevatamente simili” ai prodotti di marca, che peraltro anche tra loro differiscono leggermente per lo stesso motivo. Ciò che non cambia è il rapporto tra rischio e beneficio per il paziente che li usa.

L’ingresso sul mercato di questi medicinali, completamente a carico del sistema sanitario, è sempre problematico. L’industria degli originator fa grandi pressioni sui medici perché non sostituiscano i biologici di chi è già in cura. Non si contano i ricorsi al Tar contro le Regioni che cercano di diffondere il biosimilare e ci sono pure forti pressioni sugli assessorati alla Salute da parte di associazioni di pazienti e società scientifiche mediche lautamente sponsorizzate da Big Pharma. E così fino ad oggi i nove farmaci di questo tipo disponibili, alcuni da ben 10 anni, hanno solo il 19% del mercato, come sostiene sempre l’Italian biosimilar group che raccoglie alcune aziende produttrici. A pesare fino ad oggi era anche la mancata presa di posizione di Aifa rispetto alla legge di stabilità del 2016 nella quale si diceva che “non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e suo biosimilari né tra biosimilari”, oltre a dare una serie di disposizioni sulle gare.

• I RISPARMI

Il direttore di Aifa, Mario Melazzini, intanto spiega che la decisione clinica su quale farmaco usare spetta comunque al medico, e quindi la sostituibilità non è automatica, ma aggiunge che “a quest’ultimo è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione al paziente sull’uso dei biosimilari”. Questi farmaci costano circa il 25-30% in meno dei biologici come prezzo di listino e già applicando quello si potrebbero risparmiare a regime 400 milioni l’anno per cinque anni, tenendo conto che da qui al 2020 scadranno altri 12 brevetti. Ma con le gare regionali tra prodotti dello stesso tipo la concorrenza può abbattere i prezzi di partenza anche del 70%.

• LA PRESA DI POSIZIONE DI AIFA

La chiave del pensiero di Aifa, come scritto nel position paper presentato oggi a Roma da Melazzini, è questa: “Il rapporto rischio beneficio dei boisimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’Aifa considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i pazienti naive (mai trattati prima, ndr) quanto per i pazienti già in cura”. L’apertura è enorme perché si parla di “intercambiabilità” (mentre la legge non permette la “sostituzione”, cosa che probabilmente bloccherà i ricorsi delle aziende farmaceutiche contro le Regioni che promuovono il biosimilare (del resto già adesso alcuni ne perdevano). Poi si aggiunge pure che, viste le prove raccolte dalle agenzie regolatorie, come quella europea, Ema, e la stessa Aifa, “non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale”.

Probabilmente la presa di posizione di Aifa, che Melazzini vuole trasferire anche in un atto dell’agenzia, provocherà la reazione di alcune aziende farmaceutiche, che faranno ricorsi e cercheranno di fermare il cambiamento proposto. Già adesso Farmindustria chiede che “sui biosimilari prevalgano criteri scientifici e non economici”. Però è un fatto che alcune grandi industrie, che da tempo hanno fiutato l’aria e nel mondo stanno passando al biosimilare. È il caso di Pfizer, produttore di biologici che ha acquisito aziende che producono appunto i biosimilari.