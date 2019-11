La nuova classe di Amici è fatta!

10 cantanti, 5 ballerini ed ancora 2 banchi da assegnare (il primo è conteso da due cantanti, il secondo da due ballerini). Nel cast ci sono molti volti già conosciuti come ex cantanti di X Factor, di Io Canto, di Sanremo Giovani ed anche Alioscia, ballerino già visto a Chi Ha Incastrato Peter Pan.

Nuova classe Amici 19 – cantanti

Nyv (Nyvinne), 22 anni nata in Lussemburgo vive a Cormano (Mi), cantautrice. Ha partecipato a Sarà Sanremo 2017 e Sanremo Giovani 2018.

Gaia Gozzi, 22 anni, nata a Viadana (Mn), vive a Milano da 3 anni, cantautrice. Seconda classificata a X Factor 10.

Jacopo Ottonello, 20 anni, nato a Savona, cantante. Ha partecipato ai casting di X Factor.

DevilA (Angelo), 21 anni, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na), rapper. In lizza per un posto a Sanremo Giovani 2019.

Francesco Bertoli, 23 anni, nato a Sondrio, vive a Milano, cantante. Ex leader dei Jarvis, gruppo scelto da Alvaro Soler per X Factor 10, che ha deciso all’ultimo di rinunciare. Da solista ci ha riprovato l’anno successivo, senza successo, fallendo l’ingresso a XF11.

Giulia Molino, 20 anni, nata a Scafati (Sa), cantautrice. Ha partecipato ai casting di Amici 17.

Martina Beltrami, 19 anni, nata a Rivoli (To), cantautrice.

Michelangelo Vizzini, 20 anni, nato a Roma, cantante. Ha partecipato a Io Canto 2013; è stato semifinalista di Castrocaro 2015; ha recitato nel musical All You Need is Love; ha partecipato ai casting di Amici 17.

Stefano F., 21 anni, nato a Pecetto Torinese (To), cantautore.

I Nico (frontman Nicolo’), 24 anni da Verona, band.

Nuova classe Amici 19 – ballerini

Alioscia Grossi, 18 anni, nato a Lucca. Ha partecipato a Chi ha incastrato Peter Pan e ha partecipato ai casting di Amici 17.

Talisa, 18 anni, nata a Milano, vive a Los Angeles.

Federico P., 19 anni, nata a Roma.

Giorgia, 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma da 4 anni.

Sofia, 22 anni, nata a Gela (Cl).

FONTE | Trendit.it