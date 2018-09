Emma Marrone ha comunicato a tutti i suoi fan su Instagram di aver scritto una canzone nuova e di aver fatto una doccia lunghissima… che l’ha fatta rinascere!

Emma Marrone, ultimamente al centro del gossip per il suo presunto riavvicinamento con Stefano De Martino, ha riportato al centro dell’attenzione la cosa che a lei interessa più di tutte: la musica. La cantante, infatti, che è solita comunicare coi suoi fan di getto e raccontare le proprie emozioni, ha parlato di una nuova canzone e di un momento di grande rinascita per lei. E ovviamente non vede l’ora di farla ascoltare a tutti!

Emma Marrone: nuova canzone e… doccia infinita

Un post quasi liberatorio, quello di Emma Marrone, che nella stessa foto e con una storia su Instagram ha raccontato di un suo nuovo brano scritto di getto, una cosa che non le capitava di fare da un po’: «Ho fatto la doccia più lunga e più soddisfacente degli ultimi mesi. Non scrivevo una canzone di getto e da sola da troppo tempo. Dio che meraviglia. Che voglia di farvela sentire. Adesso non è più mia. È vostra»

Un post decisamente sentito, che ha fatto andare in visibilio tutti i suoi fan, vogliosi di sentirla al più presto! Ecco il post:

Emma Marrone: Essere qui e la seconda parte del tour

E con molta probabilità la canzone appena scritta sarà inserita nella scaletta della sua nuova tournée, che promuoverà il suo ultimo album Essere qui. Si comincia a febbraio 2019, con la prima tappa a Bari il 15, per poi arrivare in tutte le principali città italiane.

«Ho scritto una canzone e mi sento più leggera. Le parole hanno veramente un peso reale e oggi le ho liberate», ha poi aggiunto Emma, che sembra davvero essere rinata. E chissà se questa canzone non sia l’inizio di un nuovo, bellissimo periodo per lei.