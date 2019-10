Nuova aggressione a Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia, come riferisce il Giornale di Vicenza, mercoledì pomeriggio era impegnato nella realizzazione di un servizio a Campo Marzo, a Verona. La presenza di Brumotti nella zona della stazione non è sfuggita ad alcuni soggetti. L’inviato di Striscia, si legge nell’edizione online del giornale, avrebbe registrato anche la presenza di di diverse ragazze tossicodipendenti arrivate a Campo Marzo per acquistare droga. A quel punto è scattata l’aggressione, con lancio di pietre. Brumotti, colpito anche al collo, si è allontanato. Il servizio di Striscia su Campo Marzo, secondo il giornale di Vicenza, dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni.

