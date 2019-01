Lo scorso novembre alcuni lettori mi hanno fatto notare che in un video di Domenica Live nel quale la Marchesa viene fermata da diversi fan, una delle ammiratrici in realtà sarebbe una sua amica.

Ieri una delle mie b!tches mi ha scritto dicendomi che quella non sarebbe l’unica anomalia di quella clip.

Pare infatti che tra il gruppo di fan che si sono avvicinati alla Marchesa per le strade della capitale, ci siano anche la sua parrucchiera di fiducia e il compagno (Mario) della nota hairstylist.

Fan? Parrucchieri della Marchesa? Sosia?