– “Sto pensando di continuare anche dopo Tokyo”. Federica Pellegrini apre uno scenario inatteso sul suo futuro. La “Divina” del nuoto italiano potrebbe continuare anche dopo l’Olimpiade di Tokyo: lo ha annunciato poco prima dell’inizio del programma Sky Italia’s Got Talent, nel quale è impegnata in giuria. “Vedremo, non voglio sbilanciarmi, intanto penso alle qualifiche in programma a marzo, che sono imminenti, poi valuteremo, ma nella vita mai dire mai. Il ritiro deve essere una scelta personale, non deve essere imposta da nessuno. Le Olimpiadi sono particolari, una cosa unica, anche se sarà la mia quinta sarà la stessa emozione della prima volta”.