“La mia decisione di cambiare allenatore è scattata quando hanno posticipato le Olimpiadi. Se non avessero spostato i Giochi non ci avrei pensato. Questo è stato un periodo brutto per me che ho cercato di vivere al meglio, ma ho cercato di analizzare qualsiasi cosa e sono giunto alla conclusione che dovevo lasciare Morini e Ostia e lasciarmi alle spalle tutto quello che c’era stato. Sul fattore tecnico su chi affidarmi dopo e dove allenarmi sono fattori ancora da approfondire”. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri in una videoconferenza sulla decisione di cambiare il suo allenatore Morini e lasciare il Centro tecnico di Ostia, per dedicarsi di più al nuoto di fondo.

