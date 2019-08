Il “bad boy” del nuoto americano

– La luce in fondo al tunnel. Ryan Lochte, 14 mesi dopo la squalifica per doping che lo ha costretto a saltare i Mondiali in Corea del sud, torna in vasca e vince i 200 misti ai campionati di nuoto degli Stati Uniti a Palo Alto (California). L’olimpionico, vincitore in carriera di 12 medaglie ai Giochi compresi 6 ori, si è imposto con il tempo di 1’57″76, staccando di 1″07 la medaglia d’argento Shalne Casas e centrando così il 27esimo titolo nazionale della sua carriera. Un successo che lo candida di diritto a un posto alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, quando avrà ormai 36 anni.

Lochte sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il periodo nero iniziato alle Olimpiadi di Rio 2016 con lo scandalo della finta rapina a un’area di servizio che lui e i suoi compagni avevano in realtà danneggiato, una bravata che gli costò una squalifica di dieci mesi da parte della sua Federazione. Una volta scontata, lo statunitense era finito di nuovo nei guai per essersi fatto una endovenosa di vitamine B12 oltre i livelli consentiti dall’antidoping, con tanto di video postato sui social, incappando in un altro stop di 14 mesi. Il ‘bad boy’ del nuoto americano non si è visto a lungo, se non in qualche sporadica apparizione in televisione per programmi come il Grande Fratello, ed è anche finito in terapia per curare la dipendenza dall’alcol. La nascita dei due figli Caiden e Liv, nati dal matrimonio con la modella californiana Kayla Rae Reid, hanno aiutato Lochte a ripartire e riprendere gli allenamenti fino alla vittoria ai Phillips 66 National Championships. Ora per lui la quinta Olimpiade non è più un miraggio.