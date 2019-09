Nuoto, l'impresa di Sarah Thomas: quattro volte in fila la Manica: ''Dedicato ai sopravvissuti al cancro''

LONDRA – Dal tumore al senso al record sul Canale della Manica. E’ l’incredibile e commovente storia di Sarah Thomas, che a 37 anni è diventata la prima persona a nuotare il canale per quattro volte di fila.

Sarah Thomas all’arrivo

La dedica speciale

L’impresa di Sarah è cominciata all’alba di domenica per concludersi più di 54 ore dopo, martedì mattina. Una ultra-maratona nelle gelide acque tra la costa britannica e quella francese, lunga poco meno di 200 km che Thomas ha voluto dedicare a “tutti i sopravvissuti di cancro”. La donna inglese infatti in passato ha dovuto combattere per un tumore al seno, poi fortunatamente sconfitto. “Non posso credere a quello che ho fatto – le parole appena completato il nuovo record -. Mi sento stordita, senza sensi. C’erano tantissime persone in spiaggia ad aspettarmi e incoraggiarmi, ma ero stravolta dalla fatica”.





