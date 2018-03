Nuoto: incidente d'auto, morto pluricampione paralimpico Wenpan

Offerte in primo piano >> eBay <<

CHENGDU (Cina) – Tragedia nel mondo paralimpico. Il cinque volte campione delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel nuoto, il cinese Huang Wenpan è morto per le ferite riportate in un incidente automobilistico, come confermato dalla polizia di Chengdu.

L’INCIDENTE – Secondo le forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 ora locale. Mentre Huang guidava da solo verso nord sulla Wawushan Avenue nella contea di Hongya, la sua auto ha colpito la parte esterna della carreggiata e un lampione, per poi capovolgersi. Sebbene Huang sia stato portato in ospedale rapidamente, gli sforzi per rianimarlo sono stati vani.

LE MEDAGLIE DI RIO – Con cinque medaglie d’oro, Huang è stato uno degli atleti cinesi di maggior successo alle Paralimpiadi del Rio nel 2016. Le sue vittorie sono state nei 200m stile libero S3, 50m rana SB2, 150m individuale misto SM3, 50m stile libero S3 e staffetta mista 4x50m stile libero. “Sono disabile motorio sulla terra, ma riesco a muovermi facilmente nell’acqua, quindi nuotare mi dà una nuova vita”, aveva detto una volta Huang.