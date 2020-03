“In questo momento tutti stiamo facendo sacrifici e forse mai come ora siamo tutti allo stesso livello e sulla stessa barca. Ci sara’ ancora tanto tempo davanti e bisognerà fare ancora moltissimi sacrifici: la frase che rappresenta al meglio questo momento e’ distanti ma uniti”. Federica Pellegrini parla dell’emergenza che il modo sta vivendo per il Covid-19 intervenendo alla trasmissione “Che tempo che fa” su Rai 2.

Sul rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo: “Una scelta giustissima perche’ il 90 per cento degli atleti in questo momento è fermo. Capisco che parlare di Giochi Olimpici e gare sportive oggi sembra di cattivo gusto, ma di fatto noi abbiamo vissuto quasi un mese nell’incertezza di dover fare un’Olimpiade tra pochi mesi senza poterci allenare. Per questo dico che il Cio non poteva scegliere strada migliore”.

“Al netto di quanto sta accadendo nel mondo io avrei ovviamente preferito gareggiare tra quattro mesi, perche’ arrivero’ a Tokyo alla soglia dei 33 anni e non sara’ facile. Ma la scelta del Cio e’ stata giustissima. Sono stata fortunata perche’ fino a una settimana fa, finche’ i Giochi non sono stati rinviati, ho potuto allenarmi una volta al giorno, sempre con tutte le precauzioni necessarie. Ora sono a casa e mi sono presa un periodo di pausa”,