Visualizza questo post su Instagram Dopo 6 settimane….. #likeababy ???? Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 4 Mag 2020 alle ore 1:08 PDT

Il Centro federale di Verona riapre le porte e Federica Pellegrini può tornare ad allenarsi in giorni che dovevano servire ad affinare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo e che invece, causa coronavirus e conseguente rinvio di un anno dei Giochi, sono dedicati a rimettere in moto una ‘macchinà rimasta ferma o quasi per un mese e mezzo.

Dopo sei settimane la 31enne campionessa azzurra è risalita su un blocco in piscina, postando sui suoi social il video del ritorno agli allenamenti, da oggi consentiti solo individualmente. Un tuffo presso il Centro Federale “Alberto Castagnetti” di Verona, dalla corsia numero 3. “Tipo scuola nuoto?”, scherza l’olimpionica con il suo tecnico Matteo Giunta mentre si mette in posizione. “Dopo 6 settimane… Likeababy”, il suo commento social, che evidenzia anche la felicità della ‘Divina’ di essere finalmente tornata nel suo ambiente naturale, e cioè l’acqua.

“Devo dire che c’è solo da riprendere un po’ di fiato e un po’ di sensibilità – ha detto la Pellegrini dopo l’allenamento -. Sono contenta perché in queste settimane ho lavorato molto a corpo libero e sono riuscita a mantenere forza sulle spalle. Questo mi aiuterà a riprendere, prima, la mia “bracciata”… Però dai, pensavo peggio!”.

Nuoto, Federica Pellegrini torna ad allenarsi in piscina