Seconda medaglia per l’Italia dal nuoto di fondo agli Europei di Glasgow. Dopo il secondo posto di Rachele Bruni nella 5 km, Giulia Gabrielleschi si prende l’argento nella 10 km. La 22enne toscana, tesserata per le Fiamme Oro, si è arresa solo all’olandese Sharon Van Rouwendaal che ha bissato il successo di ieri nella 5 km. La Van Rouwendaal, campionessa olimpica in carica, si è imposta con il tempo di 1h54’45” precedendo di 7″ la Gabrielleschi e di 41″ la connazionale Esmee Vermeulen. Chiude al piedi del podio Rachele Bruni, quarta, ottava Arianna Bridi a 2’41”.