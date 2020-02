Il Tas di Losanna (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha squalificato per otto anni Sun Yang, icona del nuoto cinese, per aver distrutto a colpi di martello la provetta di un controllo a sorpresa, a settembre del 2018. Il 28enne tre volte campione olimpico (oro nei 400 sl e nei 1500 sl a Londra 2012 e nei 200 sl a Rio 2016) era stato ascoltato lo scorso 15 novembre dal Tas, che ha così accolto l’appello della Wada alla decisione della Fina, la federazione internazionale, di non sanzionarlo. Sun Yang era risultato positivo alla trimetazidina in un test antidoping nel luglio 2014 ed era stato fermato per tre mesi. La scorsa estate ha partecipato ai Mondiali di Gwangju vincendo l’oro nei 200 e 400 stile libero.