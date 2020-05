Detti

“Nessun problema le Olimpiadi nel 2021”

– “Non nuoto da un mesetto…”. A Gabrielecomincia a mancare la piscina e l’attività sportiva, ma sa bene che in questo particolare momento con la pandemia di coronavirus, “la priorità va alla salute”. Intanto non è preoccupato per lo slittamento delle Olimpiadi di un anno, e commenta la squalifica inflitta a Sung Yang, definendola “giusta”.

L’azzurro stava preparando, come tanti colleghi, le Olimpiadi di Tokyo, ma l’emergenza Covid-19 ha costretto il Cio a rinviarli di un anno. “Non c’è nessun problema – ha detto l’azzurro in collegamento con Sky Sport 24 -, un anno in più può essere un motivo per essere ancora più allenato e carico, bisogna pensare in primis al bene del paese e a quello di tutti”. La sana rivalità con Gregorio Paltrinieri è uno stimolo in più per Detti: “Io sono più da 400 e 800 lui 800 e 1500, ci divertiamo e facciamo testa a testa tutti i giorni, speriamo di continuare così e di migliorare ancor di più”.

“Yang? Lavorerò per battere gli altri”

Detti che non fissa in nessun avversario particolare l’uomo da battere quando si tornerà a gareggiare: “Quando hai la fortuna di arrivare in una finale europea, mondiale o olimpica, gli avversari sono tutti fortissimi e agguerriti, sei contro sette atleti del tuo livello, poi vince chi sta meglio, l’importante è cercare di superare sempre se stessi”. Tra questi non ci sarà Sun Yang al quale è stata inflitta una squalifica di 8 anni per doping. “Io sono di quelli che non accusa mai fino a prova contraria, le voci lasciano sempre il tempo che trovano, ma ora è arrivata la sentenza e allora, se davvero ha provato a imbrogliare, è giusto così. Io mi allenavo per batterlo e avrei voluto farlo in piscina, non sarà possibile, lavorerò per battere gli altri”. Sulla ripresa dell’attività, Detti ha spiegato: “La fortuna della piscina è che ogni atleta è distanziato di due metri e mezzo, lo spazio c’è, quando si deciderà di riprendere dopo tutti i controlli non ci saranno problemi, ma prima è bene che si sistemi tutto il resto, prima viene la salute e poi il resto”, ha concluso l’azzurro.