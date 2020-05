Maglione: “La miglior decisione per dare chiarezza”

I Mondiali di nuoto, in programma nell’estate 2021 in Giappone, sono stati rinviati a maggio 2022, dopo lo slittamento di dodici mesi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ora collocate dal 23 luglio all’8 agosto del prossimo anno) a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Federazione internazionale di nuoto (Fina), ufficializzando che la rassegna iridata – comprendente gare in piscina, acque libere, tuffi, nuoto sincronizzato e pallanuoto – in calendario a Fukuoka dal 16 luglio al 1° agosto 2021 si disputerà invece dal 13 al 29 maggio 2022, sempre sull’isola di Kyushu, nel sud dell’arcipelago nipponico.

“Dopo aver contattato le parti interessate e aver ricevuto le loro risposte, non abbiamo dubbi che la decisione presa offrirà le migliori condizioni possibili a tutti i partecipanti a questi campionati – le parole del presidente della Fina, l’uruguaiano Julio Maglione, riportate nel comunicato stampa – In questo periodo di incertezza senza precedenti, la Federazione internazionale nuoto spera che l’annuncio di queste date porti chiarezza per consentire a tutti gli interessati di organizzarsi a dovere”. Anche prima del rinvio ufficiale delle Olimpiadi 2020 e poi immediatamente dopo, alla fine di marzo, la Fina aveva indicato che stava studiando con i propri partner la questione della riprogrammazione del Mondiale.