nuoto

Pilato raggiunge Pellegrini, Quadarella, Panziera e Di Liddo

Benedetta Pilato, 14enne nuotatrice tarantina argento ai Mondiali in Corea nei 50 rana, diventa compagna di squadra di Federica Pellegrini al Circolo Canottieri Aniene a partire dalla nuova stagione agonistica 2019-20. Lo ha reso noto la sezionedella società sportiva romana, aggiungendo che la decisione è stata presa “in accordo con la famiglia e con il suo tecnico Vito D’Onghia, anche vista la concessione del nulla osta da parte della società pugliese FIMCO Sport”.

“Il Circolo Canottieri Aniene metterà a disposizione della ragazza quanto più necessario ai fini di una sana crescita sportiva nel rispetto dei regolamenti federali e del fair play – si legge nella nota del sodalizio capitolino – Così come già succede da anni con le portacolori dell’Aniene, quali la nuotatrice italiana per eccellenza Federica Pellegrini, passando per la giovane campionessa mondiale Simona Quadarella, per la campionessa europea Margherita Panziera, oltreché per la pugliese Elena Di Liddo, tesserata per l’Aniene da oltre 10 anni bronzo agli europei e finalista ai recenti campionati mondiali, verrà strutturato un percorso su misura anche per Benedetta, che non solo la accompagni, sotto un profilo tecnico, nella gestione del suo talento agonistico-sportivo, ma che possa supportare lei e la sua famiglia, anche sotto un profilo psicologico, nella gestione della carriera scolastica di pari passo con quella sportiva”.

Aniene: “Percorso su misura, in accordo con famiglia e allenatore”

“Ovviamente, in considerazione della giovane età di Benedetta, tale percorso non può prescindere da Taranto e soprattutto dal suo meritevole e capace allenatore Vito D’Onghia, fermi restando gli importanti momenti di confronto durante le competizioni e/o gli allenamenti collegiali con quelle che saranno le sue future ed esperte compagne di squadra”, ha aggiunto l’Aniene che precisa, infine, “che tale percorso tecnico-sportivo sarà programmato e svolto in accordo con la famiglia di Benedetta, con il suo allenatore e – come avviene per tutti gli altri atleti di interesse nazionale del nostro club – con la Direzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto. Tali sinergie saranno fondamentali ai fini del raggiungimento di importanti traguardi che rendano Benedetta Pilato scevra di eventuali strumentalizzazioni di interessi politici che possano peccare di provincialismo, in considerazione del fatto che l’atleta rappresenta un indiscusso patrimonio dell’intera nazione”.