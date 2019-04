Ha girato oltre trecento scene (fra cui alcune con Eva Henger e Selen), ma alla fine ha deciso di appendere il preservativo al chiodo e di aprire un ristorante: è successo a Nuoro a Gianfranco Coizza, noto ai più per aver (s)vestito i panni di Denis Marti.

Le immagini del vecchio curriculum vitae di Gianfranco Coizza le potete vedere su BitchyX,

mentre di recente – parlando della nuova attività – ha deciso di mettere i puntini sulle i.

«Il mio passato? È una parentesi che non rinnego ma della quale parlo poco volentieri perché si presta troppo facilmente a pregiudizi e travisamenti. Non credo che mi abbia cambiato come persona. Può darsi che influenzi la percezione che può avere di me chi non mi conosce personalmente. Non è comunque un mio problema: per natura tendo a guardare all’oggi e al domani. Non ho ‘cambiato vita’, l’espressione stessa ‘cambiare vita’ può sottintendere un giudizio di tipo morale. Cambia vita chi magari faceva il delinquente e poi si redime. Io non ho cambiato vita, ho cambiato professione. La mia vita è fatta, per fortuna, di altre cose: famiglia, amici, impegno sociale e politico. Studio, ricerca, arte. Cercare di capire il mondo che mi circonda e, per quanto possibile, cercare di renderlo più giusto per chi verrà dopo di me».