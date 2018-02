Prezzo: EUR 56,99 - EUR 29,99





Nota:

Quando si collegano le cuffie al dispositivo per la prima volta, tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi quando la cuffia è spento.

Una volta che si vede un alternanza luce lampeggiante blu e rosso, quindi è possibile collegare le cuffie al dispositivo tramite Bluetooth.

Compatibile:

– Compatibile con Apple iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 5c / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus

iPad Pro / Mini / Mini 2 / 3 / 4

Samsung Galaxy S7 / S6 / S5 / S4 / S3 / Note 4 / 3, LG, Sony, Moto, HTC M9 / M8 and other mobile/tablet/TV

– Compatibile con PC, laptop, MP3, MP4 per uso non di Bluetooth

Il pacco della confezione:

– 1×cuffie senza filo con Bluetooth

– 1×un cavo di ricarica con Micro USB

– 1×3.5mm cavo dell’audio(per uso non di Bluetooth)

– 1 x manuale per utente

Caratteristiche tecniche:

– Bluetooth Versione:4.1

– Gamma di RF: 10 meters

– Dimensione del Driver :Ø40mm

– Impedenza: 32Ω±15%

– Frequenza di Risposta:20-20KHz

– Tasso di S/N: >80dB

– Distorsione: <1%

– Tempo di riproduzione: 14HNon ci saranno fili! La tecnologia Bluetooth 4.1 senza fili consente la trasmissione audio rapida fino ad una distanza di 10 metri.

La batteria integrata ai polimeri di litio permette fino a 14 ore di utilizzo o addirittura 500 ore in standby.

Il design delle cuffie è ben sagomato, permettere una calzata ergonomica ed elegante. è presente una leggera, ma resistente, fascia in acciaio inox che garantisce alla S2 NUBWO la sua integrità strutturale.

Progettato per un comodo utilizzo prolungato. I cuscinetti auricolari in materia premium in pelle e, l’ archetto regolabile, permettono l’utilizzo per lunghi periodi alcun senza disagio.

Doppio autoparlante al neodimio da 40 mm che forniscono un suono preciso e naturale, piuttosto che un suono stereo tradizionale. È dotato di un microfono che consente di rispondere alle chiamate in movimento con la sua funzione vivavoce.