Viiolento nubifragio su Milano nella notte. Intorno alle 3 le abbondanti piogge hanno causato l’esondazione del Seveso nella parte Nord della città. Le strade del quartere Niguarda si sono allagate e c’è stata una lunga l’interruzione di corrente elettrica. Tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurva, intorno alle 2,30 di notte, i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d’acqua nelle strade. Secondo il sindaco Beppe Sala, nella notte la pioggia scesa è un terzo della quantità totale di pioggia su Milano da inizio anno.

Le strade del quartiere sono state chiuse e soltanto poco prima delle 8 l’esondazione del fiume si è fermata dopo cinque ore. Adesso le squadre del Comune iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade, anche se sono previste ancora piogge in giornata.

Milano, esonda il Seveso: le strade allagate nella notte

Tra i problemi principali causati dall’esondazione del Seveso a Milano, ci sono i numerosi alberi caduti sui fili del tram e sui binari, “non era mai successo”, raccontano alcuni abitanti della zona. Dalle prime ore di stamattina infatti addetti della protezione civile stanno tagliando rami e interi tronchi che interrompono il passaggio dei mezzi e persone nelle strade. Le acque del Seveso poi sono entrate nei pozzetti dell’A2A (l’azienda che gestisce la rete elettrica) facendo saltare la luce in intere vie e palazzi. I cittadini della zona nord di Milano segnalano poi decine di auto danneggiate per per l’acqua entrata nell’abitacolo.



Maltempo a Milano, le gallerie della linea 2 della metropolitana allagate

Sala: “Senza vasche di laminazione il problema non si risolve”

In una notte “è caduto un quantitativo di pioggia pari a un terzo del totale da inizio anno” e questo ha portato a una notte e una mattina di “disagio per tanti cittadini: abbiamo avuto 5 ore di esondazione del Seveso, abbiamo dovuto bloccare la M2 da Famagosta in poi, sono caduti molti alberi che hanno rallentato i tram”: è il sindaco di Milano Beppe Sala, nel consueto videomessaggio, a ricapitolare la situazione maltempo. Il Comune, ha detto Sala, “sta facendo tanti lavori” di manutenzione per risolvere il problema del Seveso, ma “senza le tre vasche di laminazione a Nord di Milano la situazione non si risolverà: quella più avanti è Senago, ci preoccupa la situazione di Bresso perchè c’è una gara aggiudicata ma è due anni che fronteggiamo ricorsi in particolare dal comune di Bresso. Ora pare che il tribunale delle acque deciderà in giugno, speriamo”, ha concluso Sala.



Seveso esondato, Sala: "In una notte un terzo della pioggia di tutto l'anno, servono le vasche di laminazione"

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati nella notte a Milano per le forti piogge che hanno colpito il capoluogo e il territorio provinciale, provocando in alcune zone l’esondazione del Seveso e del Lambro. Le squadre sono ancora al lavoro per allagamenti, alberi caduti e soccorsi ad automobilisti nei sottopassi. Ancora 100 le richieste di soccorso da evadere.



Allagamenti e alberi caduti: i danni dell'esondazione del Seveso e del Lambro a Milano Milano, il nubifragio notturno visto dall'alto

Esondato anche il Lambro

E nelle prime ore del mattino è esondato anche il Lambro, bagnando per ora i campi. La comunità Exodus di don Antonio Mazzi al Parco Lambro è stata evacuata. Oltre alla pioggia ci sono state forti raffiche di vento.

Milano, esondazione Seveso: il nubifragio e gli alberi caduti in strada

Seveso, dagli anni Trenta del secolo scorso nulla è cambiato: le foto d’epoca di Milano sott’acqua

Già dal pomeriggio di ieri i due fiumi erano monitorati dopo che il Comune di Milano aveva disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), a seguito dell’allerta meteo per il rischio di temporali forti emanato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.



Maltempo a Milano, circolazione difficoltosa

Molti i disagi ai trasporti: la linea Verde della metropolitana è rimasta ferma fino alle 11 tra Famagosta e Abbiategrasso/Assago per problemi nelle gallerie. Fino alle 9,30 i treni della M3 hanno saltato la fermata Zara e quelli della M5 le fermate Marche e Zara perché gli ingressi su strada sono allagati. Poi su queste tratte è ripresa la normale circolazione.







