Nubifragio su Bari, strade allagate e alberi caduti. Disagi per gli automobilisti in tangenziale

Strade allagate, alberi caduti e turisti in cerca di riparo tra i vicoli della città vecchia o lungo le vie del centro. Un violento nubifragio si è abbattuto su Bari nel pomeriggio, intorno alle 16, provocando forti disagi in città.

Preoccupazione per l’allagamento del sottopassaggio in via Quintino Sella, per fortuna senza danni alle persone – così come nelle altre situazioni segnalate in città – e paura per la caduta di alberi a causa del vento fortissimo che ha accompagnato i violenti scrosci d’acqua. Secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale, comunque, non è stato necessario chiudere al traffico i sottovia.

Il teatro Margherita

Sotto la Muraglia, in particolare, un albero ha distrutto la copertura del bar Miramare: i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza la zona. Disagi anche per gli automobilisti in tangenziale: in molti hanno dovuto cercare riparo sotto i ponti in attesa che si placasse la pioggia. Bagnanti in fuga dalle spiagge cittadine, colti di sorpresa dal nubifragio e dai tuoni. Alcune coperture a protezione del cantiere del teatro Margherita sono cadute a causa del vento.

Il vento ha fatto ribaltare anche numerosi cassonetti per il conferimento degli indumenti usati e danneggiato alcuni impianti semaforici e parte delle suppellettili a Torre Quetta. Il sindaco Antonio Decaro, l’assessora Carla Palone e il comandante della polizia locale Michele Palumbo hanno effettuato un sopralluogo sulla spiaggia per verificare i danni e predisporre gli interventi. In via Re David l’acqua è arrivata ai marciapiedi provocando forti miasmi, stando a quanto denunciato da commercianti e residenti attraverso i profili dei social network.

A causa del maltempo è stato rinviato a lunedì 3 settembre, sempre alle 19, il concerto al tramonto con la pianista Marialy Pacheco, evento di chiusura del Bari Piano Festival, la rassegna musicale ideata dal Comune di Bari e promossa e organizzata da Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Petruzzelli con la direzione artistica di Emanuele Arciuli. In caso di pioggia il concerto sarà ospitato sempre a ingresso gratuito e fino a esaurimento posti, alle 21 al Teatro Nuovo Palazzo.