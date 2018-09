Nubifragi e allagamenti nel Veronese

(Fotogramma)

Allagamenti nel Veronese in seguito al maltempo e alle forti precipitazioni che da ieri hanno colpito la zona. Le squadre Speleo Alpini Fluviali hanno portato in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati in auto nelle strade sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, sono al lavoro in diversi scantinati, rimesse e taverne allagati. Tra i comuni più colpiti Negrar in Valpolicella, la zona nord di Verona, Monteforte d’Alpone, Zevio, San Martino Buonalbergo, Bovolone. Ai vigili del fuoco da ieri pomeriggio sono arrivate oltre 180 chiamate di aiuto.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato questa mattina lo stato di crisi per Verona e le zone della provincia scaligera colpite dai violenti nubifragi. Si registrano danni ad abitazioni, impianti, opere pubbliche e strutture industriali e produttive. “Chiederemo al governo non soltanto la dichiarazione dello stato di emergenza ma anche un’attenzione particolare a cittadini e imprese” ha assicurato Zaia.