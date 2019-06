Novità sul caso di Marco Carta, il giudice non ha convalidato l’arresto, ma il vincitore di Amici resta indagato.

Secondo diverse testate giornalistiche tipo Il Messaggero e La Sicilia, Carta sarebbe indagato a piede libero, mentre alla donna sarebbe stato confermato l’arresto.

Pare anche che la Polizia di Milano sia al lavoro per controllare le immagini delle telecamere di sicurezza della Rinascente.

La prossima udienza ci sarà a metà settembre.

“Per la donna l’arresto sarebbe stato convalidato, – si legge su Il Messaggero – mentre Carta resta comunque indagato.” “Alla donna, nonostante la conferma dell’arresto, non è stata applicata nessuna misura cautelare ed è indagata a piede libero come Carta per furto aggravato in concorso. – riporta La Sicilia – Saranno fondamentali le immagini delle telecamere presenti nei negozi della Rinascente per ricostruire esattamente gli addebiti.” “Il cantante Marco Carta resta indagato per concorso in furto aggravato. – scrive Aska News – Per entrambi la prossima udienza è prevista nella seconda metà di settembre. Le indagini sono guidate dalla Polizia Locale di Milano che è al lavoro per recuperare le immagini di video sorveglianza.”

