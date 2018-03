I produttori di accessori certificati MFi hanno ora la possibilità di realizzare nuovi tipi di prodotti, visto che Apple ha aggiunto da poco le specifiche per cavi output da Lightning a 3.5mm e per le porte USB-C.

Con le nuove specifiche, le aziende che fanno parte del programma MFi possono ora includere prese USB-C nei loro accessori iOS e Mac ufficialmente certificati per la ricarica. Questo consentirà agli utenti di caricare gli accessori MFi con un cavo USB-C o con un alimentatore già disponibile in casa, ad esempio prendendo l’energia dalla porta USB di un Mac utilizzando lo stesso cavo. Fino ad oggi, i produttori di accessori MFi potevano utilizzare solo la porta Lightning per la ricarica dei loro dispositivi.

L’utilizzo di una presa USB-C offre vantaggi simili, in quanto tantissimi utenti e diversi dispositivi adottano questo standard, inclusi gli ultimi MacBook. Inoltre, la connessione USB-C è utilizzata anche da altri smartphone e PC.

La documentazione Apple per le nuove specifiche elenca power-bank e speaker come prodotti che potrebbero trarre vantaggio dall’utilizzo di una presa USB-C. I prodotti non devono per forza di cose includere anche un cavo USB-C. A differenza delle prese Lightning, Apple non consente l’utilizzo della porta USB-C per la ricarica passthrough o la sincronizzazione di un dispositivo iOS.

Una seconda novità per i produttori di accessori è la possibilità di creare un cavo output analogico stereo, che consente agli utenti di passare direttamente dalla porta Lightning a un ingresso da 3,5 mm su un altro dispositivo.

E’ vero che si può utilizzare l’adattatore incluso nella confezione degli ultimi iPhone, ma un cavo di questo tipo renderebbe più semplice l’intera esperienza.