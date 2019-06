Music Farm sarebbe dovuto approdare su Canale Cinque il prossimo autunno al timone di Alessia Marcuzzi, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto perché al suo posto arriverà – come annunciato da Davide Maggio – Amici Vip.

Ovviamente non sarà un revival di quel che è stato lo spin off Amici Big che vide in gara Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Carta, Valerio Scanu, Karima Ammar ed Antonino Spadaccino, ma un vero e proprio reality a parte dove parteciperanno solo ex concorrenti di Amici che sanno fare anche altro rispetto alla disciplina per cui sono entrati nella scuola.

Insomma, prepariamoci a vedere ex cantanti sulle punte o ballerini alle prese con la recitazione.

Come scritto dal portale televisivo, infatti, Mediaset avrebbe deciso di puntare su un brand consolidato come Amici invece di rischiare con Music Farm. Al timone però non ci sarà Alessia Marcuzzi (e neanche Maria De Filippi) e nel cast non ci saranno concorrenti caduti nel dimenticatoio, bensì ex allievi che ‘sanno fare tutto’.