Anche Elgato è protagonista del CES 2018 con nuovi prodotti compatibili con HomeKit e un nuovo mini dock Thunderbolt 3.

Per quanto riguarda le novità compatibili con HomeKit, Elgato ha presentato il nuovo sensore Eve Room (immagine in alto) con display e-ink integrato. Si tratta di un dispositivo in grado di misurare alcuni parametri come qualità dell’aria, temperatura e umidità grazie all’integrazione di sensori realizzati dalla Sensirion. Il design presenta ora una scotta in alluminio, oltre al già citato display e-ink da 2.1 pollici non presente nella prima generazione. Il prezzo è di 99.95$.

Eve Button è realizzato in alluminio smussato e ha una superficie completamente liscia. Il telecomando portatile è dotato di un unico tasto operativo che può essere configurato per attivare fino a tre diverse scene HomeKit tramite gesture, utili per effettuare le operazioni degli accessori collegati.

Il prezzo è di 49.95$.

Infine, Elgato ha presentato Thunderbolt 3 Mini Dock in grado di inviare anche filmati 4K alla massima velocità.

Prezzo e disponibilità non sono stati ancora annunciati.