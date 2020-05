Infradito ai piedi, fascia tricolore al petto, bandiera italiana sullo zaino e davanti a sé ben 645 chilometri a piedi per raggiungere Roma e consegnare a mano il bonus da 600 euro al premier Conte.

È al secondo giorno di cammino Gianluca Bacchetta, per tutti Gilu, sindaco di Divignano, piccolo comune del Novarese ma anche titolare di un ristorante, attività che gli ha permesso di attrezzarsi con un’autocertificazione per comprovate esigenze lavorative per partire alla volta della Capitale.

“Sto andando a consegnare a un mio cliente di Roma una birra media, ho l’autocertificazione e il messaggio su WhatsApp che lo attesta. Anche 3,50 euro in questo momento sono importanti”.



Non c’è colore politico, assicura, ma “voglio portare la voce dei piccoli comuni e la disperazione dei piccoli imprenditori, quelli a cui non pensa nessuno”. Vuole parlare al premier dell'”insufficienza dei bonus, non possono essere una tantum, tanti non lavorano da mesi e forse non potranno farlo per diverso tempo. E poi quei bonus sono finiti anche nelle mani di chi ha continuato a lavorare o ha una condizione economica migliore”. Ma vuole anche affrontare la questione aiuti ai comuni per la solidarietà alimentare, “andavano distribuiti meglio”.



L’idea di partire è arrivata giovedì, alle 3,31 della “54esima notte passata in bianco” pensando all’attività chiusa dall’8 marzo e a “una vita di sacrifici cancellata in un attimo, con un decreto”.

Ha riempito lo zaino con qualche vestito, l’essenziale per il viaggio, le scarpe prestate da suo figlio “perché io tutto l’anno indosso solo infradito e zoccoli”, e decine di piccole bottiglie di Jaegermeister per ringraziare chi lo avrebbe ospitato e si è messo in cammino.

“Ho pensato: devo fare qualcosa, devo darmi da fare. E questa notte ho dormito per la prima volta dopo 55 giorni”. Giura non è per la stanchezza, anche se ieri ha percorso 40 chilometri, ritmo che vuole rispettare ogni giorno, “ma perché sono sereno. Sulla mia strada ho incontrato tanta solidarietà e tante persone, ho toccato con mano il malcontento degli italiani nei confronti del governo, ascoltato le difficoltà di sindaci che mi hanno accolto aprendomi le porte dei municipi e di chi mi sta ospitando”.



È infatti partita una catena di solidarietà per aiutarlo, a Divignano vicesindaco e giunta stanno gestendo la parte amministrativa e da lontano sono in contatto con il sindaco che sulla strada ha incontrato diversi cittadini pronti a ospitarlo all’arrivo.

“Oggi il titolare di un negozio di bici me ne ha offerta in regalo una e credo accetterò, era scortese dire di no così il mio viaggio continuerà su due ruote, rispettando le tappe proposte per trascorrere più tempo con i sindaci. Ma sia chiaro, ogni azione è fatta nel rispetto delle norme anti-contagio, manteniamo le distanze e indosso la mascherina. Questa mia scelta non è per trasgredire le regole o invitare a farlo, in tanti si sono offerti di partire con me e in pochi giorni avrei radunato centinaia di persone ma non voglio che sia una marcia su Roma, voglio solo che finalmente qualcuno ci ascolti. E io, anche in modo provocatorio, potendo effettuare consegne a domicilio, con il mio lavoro posso farlo, ho un motivo valido”.