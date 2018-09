Novara, imbrattate le tombe di due bimbe di origine africana: l'ombra del razzismo

L’altra tomba presa di mira (da www.lavocedinovara.com)

Due tombe di bambine sono state imbrattate nel “Campo degli Angeli” del cimitero di Novara. Le due piccole sepolte erano di origine africana: il sospetto che sia il razzismo il motivo di un gesto che il sindaco leghista di Novara Alessandro Canell definisce “indegno”, è forte, ma non una certezza. “Non possiamo fare ancora alcuna ipotesi – dice il primo cittadino – Lo stesso papà che ha scoperto gli scarabocchi neri sulla foto della figlia ha notato che c’erano anche altre lapidi dedicate a bambini di colore che invece non sono state toccate. E’ più probabile che si tratti del gesto di un folle che ha colpito a caso, ma è comunque un fatto gravissimo”.

Uno dei genitori si è accorto che la tomba della figlia, in particolare il volto, era stata imbrattata con un pennarello, sabato mattina, e ha avvisato il servizio cimiteriale. Immediatamente il fatto è stato segnalato al Comune e lo stesso sindaco ha chiamato le famiglie coinvolte per portare la sua solidarietà. “Quegli scarabocchi sulle foto delle bambine sono vergognosi” dice ancora Canelli che ha incaricato la polizia municipale di Novara di indagare sull’accaduto. “Il camposanto non è videosorvegliato all’interno – dice – ci sono le telecamere soltanto agli ingressi ma entra ed esce tanta gente e sarà difficile individuare il responsabile. Ho chiesto però controlli per individuare l’imbrattatore nel caso in cui provasse a tornare in azione”.