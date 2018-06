Titolo: Novara – lavoro continuativo – bonus fisso



Azienda:



Descrizione: una persona vivace e dinamica, se cerchi un lavoro in cui ogni giorno è diverso dall’altro.. entra a far parte dei nostri team…? Un contratto continuativo, BONUS FISSO più PROVVIGIONI. Il lavoro si svolge presso contesti giovani e dinamici, in un ambiente…

Luogo: Novara