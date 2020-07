Notti Romane – Concerti del Tempietto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2020, tutti i giorni, alle ore 20.30, si tiene la stagione estiva dei concerti del Tempietto al Chiostro di Campitelli, con i migliori interpreti della musica classica e non solo.

Ogni giorno il concerto in programma è preceduto da una visita guidata, inclusa nel prezzo del biglietto, sia in italiano che in inglese, nei dintorni dell’area archeologica del Teatro di Marcello, alle ore 19.45.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

