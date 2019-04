ROMA – L’ingegner Alessandro Paola è il vicedirettore centrale dell’emergenza dei Vigili del fuoco italiani. E dice: “Rilasciare cinque tonnellate d’acqua su una cattedrale in fiamme da alcune ore, una struttura con molto legno che potrebbe avere minore tenuta a causa del fuoco che la sta divorando, è un rischio enorme per la stessa cattedrale. Potrebbe collassare. I pompieri francesi hanno scritto questo, in risposta a Donald Trump: rilasciare acqua da un Canadair potrebbe causare il crollo”.

Il rilascio avviene da 800 metri d’altezza?

“Ci si può abbassare un po’, non troppo: un volo radente, sopra una città, è escluso. Da quell’altezza l’impatto dell’acqua, che ha preso velocità, è violento”.

Si possono scaricare quantità d’acqua inferiori? Per ridurre l’impatto.

“No. Le manovre di rilascio sono gestite dal secondo pilota del Canadair e quando si apre la vasca, l’intero quantitativo viene rilasciato”.

Da quell’altezza un bersaglio grande quanto una cattedrale viene centrato?

“Da quell’altezza non ci può essere precisione, e questo genera un nuovo problema”.

Quale?

“L’incolumità di chi è sotto. Operatori, perlopiù altri vigili del fuoco, e spettatori non ancora riparati in zone di sicurezza”.

Va bene, i Canadair sono fatti per gli incendi boschivi. Ma, allora, a Parigi non si poteva utilizzare un elicottero con un rilascio di 500 litri d’acqua? Un decimo. E da un’altezza inferiore.

“Anche mezza tonnellata d’acqua concentrata su un punto può diventare un sovraccarico decisivo per la stabilità generale. Il fabbricato, in questo caso la Cattedrale di Notre-Dame, può crollare. Tutta l’azione dei vigili del fuoco di Parigi, all’interno e all’esterno della chiesa, ha avuto la finalità contraria: mantenere in piedi Notre-Dame”.







