Non solo la Diva del Tubo, da oggi c’è un altro youtuber che pubblica anche video per soli adulti. Lui è Mr Marra (noto anche per i podcast con Mr Flame e Youtubefacagare) e da poco è sbarcato su una nota piattaforma vm 18.

In un recente video lo youtuber ha anche spiegato il motivo della sua scelta.

“Molti dicono di essere delusi da questi nuovi video. La scelta di fare queste clip non è nata certo ieri. Io ho sempre detto di essere molto libero. Mi avete sempre sentito fare discorsi sulla moralità e la sessualità. Ho sempre contestato gli ipocriti e i bigotti come Adinolfi. Io quindi porto avanti i miei pensieri e i miei ideali.

L’unica problematica in relazione all’utilizzo del proprio corpo è la consenzienza. Se ci sono individui maggiorenni capaci di intendere e di volere, allora possono fare quello che vogliono. Ma che problema c’è? Io comunque metto le mania vanti, questa non è un’opera di bene, io non sono un benefattore. Ogni mia scelta è egoismo, anche questa fa il mio gioco, è pensata anche dal punto di vista economico. Ma oltre all’egoismo c’è dell’altro. Io sono egocentrico e il mio egocentrismo è una delle ragioni principali della mia presenza sul web. Come si può pretendere che una persona come me a un certo punto si si rompa le scatole e decida di mettere sul web altro oltre la faccia?!

Così ho pensato di fare il passo ulteriore, un passo che mi può anche giovare, ovvio.”

Se in Italia in molti giudicano “strana” la decisione di questo youtuber, in UK in realtà sono anni che personaggi noti sul web e in tv sbarcano su piattaforme come Only Fans e nessuno dice nulla. Dopo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, è la volta di uno youtuber, in bocca al lupo a entrambi.

