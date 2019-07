È bastato un like su Instagram messo ad un commento per far scatenare il gossip del giorno: Adriana Volpe migrerà a Mediaset? Su Instagram la presentatrice è molto attiva e proprio ad un commento di un suo follower “Pronta per Mediaset?” ha messo mi piace.

Adriana Volpe avrebbe quindi confermato quello che da settimane circola in rete, ovvero un suo arrivo in quel di Mediaset, alla luce pure di una lettera di richiamo che le è stata spedita da parte della Rai, dopo aver parlato male del direttore di Rai Due Carlo Freccero, che ha deciso di chiudere il suo programma Mezzogiorno in Famiglia lasciandola a tutti gli effetti ‘a spasso’.

Al posto di Mezzogiorno in Famiglia ora debutterà il nuovo programma calcistico di Simona Ventura, con la Volpe su tutte le furie.

“La cosa che più mi ha ferita è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa. Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica? Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e, infine, lasciati a casa”

Considerando che tutti i programmi di punta di Mediaset sono già stati assegnati alle varie conduttrici, possiamo ipotizzare un debutto di Adriana Volpe in un reality show dopo la sua esperienza a Pechino Express in coppia con Marcello Cirillo. Escludendo Temptation Island Vip (è sposata), resterebbero Amici Vip e Grande Fratello Vip.

Due anni fa, proprio in merito al Grande Fratello Vip, dichiarò:

“Ho fatto parecchi incontri con gli autori, ero tentata, credevo che questa sarebbe stata un’edizione fortissima e così è stato. E’ un programma che apre tanti dibattiti, vedi al martedì mattina la gente che discute di quello che è capitato il lunedì sera. Non ci sono andata perché non era il momento giusto per due motivi. Uno è che, dopo aver lavorato in Rai vent’anni, lasciarla con un sorriso velato da questioni legali, ecco, non avrei vissuto bene nella Casa. L’altro riguarda mia figlia, che ha sei anni, volevo esserci al suo primo giorno di scuola” “Valutando, ho ringraziato, sperando anche di avere lasciato una porticina aperta. Anche perché credo sia un’esperienza unica, persino detox: non esiste un posto dove puoi lavorare su te stessa, hai tempo per te, senza telefono, senza Internet…”.

Che questa porticina aperta ora si sia ufficialmente spalancata?