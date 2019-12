Adatto a principianti e a musicisti più esperti, e ottenere aiuto per incrementare le proprie competenze teoriche e pratiche.

Gli appassionati di musica di ogni tipo apprezzeranno senza riserve il portale Note tra le righe (www.notetralerighe.it), nato per offrire un punto di riferimento ampio e sfaccettato proprio per chi ama questo affascinante mondo. Sono infatti disponibili servizi e informazioni utili e stimolanti per approfondire tematiche specifiche.

Tra le diverse sezioni presenti risulta essere di grande interesse quella dedicata ai corsi online che abbracciano discipline disparate, fra canto e filosofia della musica, passando per lo studio di strumenti come la batteria e la chitarra, fino alle tecniche per mixare e registrare i brani.

Le lezioni sono caratterizzate da livelli differenti per andare incontro ad ogni esigenza, da chi si accosta per la prima volta a note e melodie a chi già possiede una base di conoscenze e desidera migliorarsi. I pacchetti sono acquistabili online e usufruibili direttamente da casa, per il massimo di flessibilità di orari, con il supporto di un tutor esperto, l’accesso a materiale didattico da studiare e la possibilità di effettuare esercitazioni per prepararsi adeguatamente ed ottenere il certificato finale.

I servizi gratuiti

Ampio

spazio viene riservato anche a risorse gratuite, come accordi e

spartiti per diversi strumenti e video lezioni, grazie a collegamenti

diretti al canale YouTube dedicato a notetralerighe.it. Ci si può in

questo modo fare un’idea di come suonare il violino, la chitarra o il piano,

anche attraverso articoli dedicati che spiegano per esempio in maniera

semplice ma efficace la postura e la posizione di braccia e gambe da mantenere

davanti alla tastiera del pianoforte o ad una batteria.



Approfondimenti

sono poi dedicati agli strumenti musicali e alle loro caratteristiche,

per offrire validi suggerimenti in modo da evitare acquisti azzardati

che possono rivelarsi sonore delusioni ed indicazioni sulla loro manutenzione.

Di piacevole lettura sono gli articoli che permettono di scoprire l’esistenza

di apparecchi molto particolari, come ad esempio la strana Picasso

Guitar, o di capire quale possa essere la scelta migliore per far avvicinare i

bambini alla musica.

Notizie

e blog

concorrono ad uno stimolante viaggio fra le note, con recensioni

accurate di album che hanno fatto la storia e di novità del momento, spaziando

da Marvin Gaye a Brunori Sas. Non

mancano curiosità di vario genere, per esplorare i lati più insoliti

del mondo della musica, come il FreddyMeter, uno strumento che sfrutta

l’intelligenza artificiale per farti sapere quanto la tua voce assomigli a

quella del cantante dei Queen.

Di

utilità pratica probabilmente maggiore sono i servizi che servono a

semplificare la vita dei musicisti, come l’accordatore online e la tastiera

online, adatta per esercitarsi, che può riprodurre non solo le sonorità di

un pianoforte, ma anche quelle di una

chitarra acustica e di un organo.

Notetralerighe.it

si propone quindi come un luogo virtuale per amanti della musica, una

piattaforma che rende accessibili funzionalità e rubriche online adatte per primi

approcci o approfondimenti più specifici, lasciando trasparire tutta la

passione e la conoscenza di questo mondo che caratterizzano le persone che ci

lavorano e che lo rendono ogni giorno più ricco e completo.